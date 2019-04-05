Как коммерсанты с камерами «разводят» водителей на штрафы

И водители, и власти, прекрасно осведомлены, насколько попахивает банальным жульничеством «государственно-частное партнерство» при автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Камера на треноге, притаившаяся в укромном уголке у обочины, и охраняющий ее человек в машине — пожалуй, не найти сейчас водителя, который бы не сталкивался с этими «партнерами». Как правило, оплата «услуг» этих бизнесменов организована в виде доли от собранных с водителей штрафов.

То есть прямой финансовый интерес тут усматривается, как бы не отрицали этот факт «говорящие головы» в пиджаках из мониторов телевизоров. Коммерсантам выгодно ставить свои камеры там, где больше шансов «срубить» с водителя штраф, а не высока аварийность.

Перечислим несколько стандартно-жульнических уловок, используемых «частниками» с камерами при охоте на зазевавшегося автовладельца.

Пожалуй, наиболее часто встречающийся вариант подразумевает маскировку камеры за/в укрытии. За кустом ее не рассмотришь на скорости.

А если ее пристроить в салоне припаркованной машины — вообще красота: водитель даже не поймет, кто его оштрафовал.