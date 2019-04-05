Как коммерсанты с камерами «разводят» водителей на штрафы

Официально ни один чиновник никогда не признает, что чем больше автомобилисты платят за нарушения ПДД, тем лучше и местному бюджету, и коммерсантам, подвизающимся на «предоставлении в аренду» властям камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
Максим Строкер

И водители, и власти, прекрасно осведомлены, насколько попахивает банальным жульничеством «государственно-частное партнерство» при автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Камера на треноге, притаившаяся в укромном уголке у обочины, и охраняющий ее человек в машине — пожалуй, не найти сейчас водителя, который бы не сталкивался с этими «партнерами». Как правило, оплата «услуг» этих бизнесменов организована в виде доли от собранных с водителей штрафов.

То есть прямой финансовый интерес тут усматривается, как бы не отрицали этот факт «говорящие головы» в пиджаках из мониторов телевизоров. Коммерсантам выгодно ставить свои камеры там, где больше шансов «срубить» с водителя штраф, а не высока аварийность.

Перечислим несколько стандартно-жульнических уловок, используемых «частниками» с камерами при охоте на зазевавшегося автовладельца.

Пожалуй, наиболее часто встречающийся вариант подразумевает маскировку камеры за/в укрытии. За кустом ее не рассмотришь на скорости.

А если ее пристроить в салоне припаркованной машины — вообще красота: водитель даже не поймет, кто его оштрафовал.

Причем, можно ее установить таким образом, чтобы комплекс видеофиксации «бил в спину» проезжающей машине. Так его даже редкий антирадар засечет.

Еще очень эффективно устанавливать треногу сразу за знаком ограничения скорости — практически в нескольких метрах от него. Фиксируемая машина при этом, с формальной точки зрения, еще имеет право ехать быстро. Но в камеру «зашиты» те координаты, где она сама находится — то есть в зоне действия знака. Следовательно, с ее «точки зрения» все автомобильное, что превышает скорость и попадает в объектив, будет оштрафовано! Вал штрафов с небольшими превышениями скорости обеспечен.

Разновидность данного метода — установка камеры у внешней границы населенного пункта — там где разрешенные на трассе 90 км/ч сменяются «деревенскими» 60 км/ч. Большинство водителей снижают скорость перед этой границей плавно и пересекают ее на существенно более высокой скорости, чем формально разрешено. Да, через десяток метров внутрь поселения их машины уже едут в разрешенных пределах. Но это не важно — комплекс фотовидеофиксации уже сработал и «письмо счастья», можно сказать, уже в пути.

Нечестно? Зато денежки в бюджет текут небольшим, но стабильным ручьем.

штрафы, видеофиксация, ПДД, видеорегистратор, ГИБДД
6 апреля 2019
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