Можно ли досрочно вернуть «права» после лишения

Еще в 2014 году тогдашний член Совета Федерации и бывший начальник ГАИ России Владимир Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий досрочный возврат «прав» водителям, выполнившим ряд условий. Напомним, речь шла о том, чтобы отдавать удостоверения «лишенцам», признавшим свою вину и оплатившим все штрафы, по истечению половины срока наказания.

Пять лет назад законопроекту «зеленый свет» не дали. Не оценили инициативу и в 2016 году, когда г-н Федоров с поправленным документом предпринял вторую попытку «пробить» депутатов Госдумы. Любопытно при этом, что многие водители и пседвоюристы почему-то решили, что проект таки вступил в силу. Сегодня на многих адвокатских сайтах размещена ложная информация о досрочном возврате «прав».

А как же обстоят дела на самом деле?