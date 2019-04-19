Можно ли досрочно вернуть «права» после лишения

Фото: АвтоВзгляд
Для многих автомобилистов лишение водительского удостоверения — настоящая катастрофа с самыми неприятными последствиями. А потому ничуть не удивительно, что споры относительно досрочного возврата «прав» на профильных форумах не утихают. Как получить назад свою «корочку», и возможно ли это вообще, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Еще в 2014 году тогдашний член Совета Федерации и бывший начальник ГАИ России Владимир Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий досрочный возврат «прав» водителям, выполнившим ряд условий. Напомним, речь шла о том, чтобы отдавать удостоверения «лишенцам», признавшим свою вину и оплатившим все штрафы, по истечению половины срока наказания.

Пять лет назад законопроекту «зеленый свет» не дали. Не оценили инициативу и в 2016 году, когда г-н Федоров с поправленным документом предпринял вторую попытку «пробить» депутатов Госдумы. Любопытно при этом, что многие водители и пседвоюристы почему-то решили, что проект таки вступил в силу. Сегодня на многих адвокатских сайтах размещена ложная информация о досрочном возврате «прав».

А как же обстоят дела на самом деле?

Фото: Московский Комсомолец

Получить назад свое водительское удостоверение раньше положенного срока вполне реально, и законопроект пятилетней давности тут совершенно не при чем. Чтобы вернуть «корочку» нужно в обычном порядке обжаловать решение суда, отыскав в материалах дела процессуальные нарушения, допущенные сотрудниками ГИБДД при составлении протокола или же судьей непосредственно на заседаниях.

Так, чтобы вернуть «корочку», необходимо обратиться в апелляционную инстанцию. Но прежде — в тот суд, где было вынесено решение о лишении: там нужно попросить оригиналы судебных актов. Лучше всего заручиться поддержкой опытного юриста, выигравшего не одно подобное дело. Детально разобрать материалы самому, выискивая ошибки, сложно. А тем, кто знаком с юриспруденцией постольку-поскольку, так вообще практически невозможно.

Как показывает судебная практика, случаев досрочного возврата «прав» лишенным водителям немного, но они есть. А вообще, чтобы не потом не страдать в общественном транспорте, не стоит и нарушать ПДД, привлекая внимание гаишников. Конечно, бывают ситуации, когда у автомобилистов забирают в/у несправедливо, сочиняя провинности, которых не было, но это совсем другая история…

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19 апреля 2019
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