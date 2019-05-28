ГИБДД увеличит штраф за любое превышение скорости

По словам г-на полковника, возглавляющего в ГИБДД «Управление ДПС, спецмероприятий, и правоприменительной деятельности», число нарушений ПДД, зарегистрированных с помощью комплексов автоматической фиксации, растет на 10%.

— Это говорит о том, что санкция (наказание) на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует. Основная цель административного наказания не достигается. Основная часть населения воспринимает штрафы как обычную плату за проезд, — цитирует Быкова ТАСС.

— Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое, — считает полковник.

При этом главный дпсник России скромно умалчивает, что в стране стремительными темпами растет число мест, где установлены комплексы автоматической фиксации.

Например в 2016-ом году на российских дорогах насчитывалось более 10 000 комплексов фотовидеофиксации различного назначения — стационарные и мобильные. К началу 2018-го их стало, по данным самой ГИБДД, в об щей сложности, около 15 500! А через пять лет, согласно планам Минтранса, их будет аж почти 20 000.

Все новые водители попадаются на не выполнении требований ПДД во все новых местах дислокации камер, пополняя статистику ГИБДД. Так полковники получают формальный повод говорить о росте нарушений, «не замечая» прямой связи между бурным ростом парка камер и увеличением числа регистрируемых ими нарушений.