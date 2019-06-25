Верховный суд рассказал, нужно ли уступать «обочечнику», если он — «помеха справа»

Российские суды, рассматривающие дела по ДТП, получили очередную дозу «ценных указаний» от инстанции, определяющей правоприменительную практику в нашей стране — Пленума ВС.
Максим Строкер

С точки зрения автовладельца, постановление Пленума Верховного суда от 24-го июня 2019-го любопытно тем, что четко отвечает на вопрос: имеет ли преимущество участник движения, нарушающий ПДД?

В частности, ВС высказался о случаях, встречающихся в судебной практике, когда машина, двигающаяся по обочине, врезается в авто, поворачивающее направо. Бывает, что после этого «обочечник» в судах пытается отстаивать свою невиновность в ДТП.

При этом он апеллирует к тому обстоятельству, что он, мол, ехал прямо, не меняя траекторию, и поэтому поворачивающий должен был уступить ему дорогу. Теперь Пленум постановил, что у нарушителя нет преимущества в проезде. Раз его машина ехала там, где запрещено, уступать ему никто не обязан.

Отдельно указывается, что законопослушный водитель не должен уступать дорогу машине нарушителя когда она двигается во встречном направлении по улице с односторонним движением или выезжает на перекресток под красный свет.

Существует еще одна типовая ситуация, когда водитель попадает в аварию из-за нарушителя Правил, однако, как правило, признается виновным. Речь идет о распространенной ситуации, когда машина поворачивает налево и в этот момент в нее врезается авто, несущееся в нарушение ПДД по встречной полосе.

При этом виновником аварии суды и ГИБДД называют не «летчика на встречке», а поворачивающего водителя, совсем не ожидавшего такого развития событий. Типовая формулировка: перед осуществлением поворота гражданин не убедился в безопасности маневра. А нарушитель на встречке хоть и плевал на ПДД, но двигался прямо, траектории своей не менял…

По сути — все то же самое, как и в случае с «обочечником». Однако есть надежда, что после опубликования постановления Пленума ВС в российской правоприменительной практике восторжествует принцип: в любой дорожной ситуации законопослушный водитель не обязан уступать нарушителю, едущему там, где запрещено.

встречная полоса, штрафы, суд, ПДД, КоАП
25 июня 2019
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