Верховный суд рассказал, нужно ли уступать «обочечнику», если он — «помеха справа»

С точки зрения автовладельца, постановление Пленума Верховного суда от 24-го июня 2019-го любопытно тем, что четко отвечает на вопрос: имеет ли преимущество участник движения, нарушающий ПДД?

В частности, ВС высказался о случаях, встречающихся в судебной практике, когда машина, двигающаяся по обочине, врезается в авто, поворачивающее направо. Бывает, что после этого «обочечник» в судах пытается отстаивать свою невиновность в ДТП.

При этом он апеллирует к тому обстоятельству, что он, мол, ехал прямо, не меняя траекторию, и поэтому поворачивающий должен был уступить ему дорогу. Теперь Пленум постановил, что у нарушителя нет преимущества в проезде. Раз его машина ехала там, где запрещено, уступать ему никто не обязан.

Отдельно указывается, что законопослушный водитель не должен уступать дорогу машине нарушителя когда она двигается во встречном направлении по улице с односторонним движением или выезжает на перекресток под красный свет.