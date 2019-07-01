Камеры-треноги скоро запретят

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев,Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Александр Старовойтов и Александр Курдюмов внесли на рассмотрение коллег законопроект, предлагающий передать исключительные права на проведение фото- и видеофиксация нарушений ПДД комплексам, принадлежащим государству.

По мнению депутатов, комплексы видеофиксации, принадлежащие частным компаниям, не способствуют безопасности дорожного движения.

— Они устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники (владельцы) транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима. Многие недобросовестные владельцы камер в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают свое оборудование видеофиксации по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права автомобилистов, — считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В связи с этим, внесенный законопроект предлагает дополнить статью 2.61КоАП РФ примечанием, в котором будет однозначно прописано, что работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи могут должны находиться исключительно в собственности РФ или субъекта РФ.

Напомним, что Владимир Путин на последнем госсовете, посвященном дорожной безопасности, высказался за ликвидацию камер частников, занимающихся сбором штрафов, а не борьбой с нарушениями ПДД. В свете этого, поправка в статью 2.61 КоАП вполне может быть принята.