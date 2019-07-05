Владельцев самокатов и гироскутеров могут начать штрафовать наравне с водителями

— Сейчас активно развиваются такие виды транспорта как самокат, электросамокат, сигвеи и различные другие средства передвижения, не подпадающие пока ни под какую категорию, которая указана в правилах дорожного движения. Здесь есть определенный пробел. Такая проблема существует. У нас начало сезона активного передвижения на таких видах транспорта, принесло 32 ДТП и одну смерть. Из 32-х пострадавших — 25 детей. Это непривычный для города вид транспорта и водители не привыкли. Сейчас активно работаем над внесением изменения в ПДД, чтобы внести как вид транспортного средства самокаты и другие, скажем так, легкие средства передвижения, — сообщил первый замглавы ЦОДД Александр Ходаков.

— Также вносим изменения в КоАП по поводу ответственности водителей данной категории транспортных средств. Но это в стадии обсуждения. Внести изменения в КоАП — довольно длительная процедура. Пока сроки я сказать не могу, — приводит слова Ходакова агентство Москва.