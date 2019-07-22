Военные на пикапах УАЗ «Патриот» с пулеметами нагло нарушают ПДД на тротуаре

В Самарской области в поселке Волгарь произошел очередной нелицеприятный случай с участием военных шоферов.
Утром 21-го июля видеорегистратор, установленный в машине одного из местных автомобилистов, зафиксировал как несколько пикапов на базе УАЗ «Патриот», с военными номерами объезжают по пешеходному тротуару дорожный затор, возникший на Казачьей улице.
Особую пикантность ситуации добавляло то, что на крыше всех машин были установлены пулеметы и при них находились пулеметчики в военной форме.
В видеоролике хорошо видно, как колонна боевых машин догоняет идущих по тротуару пару местных жителей с ребенком и вынуждает их убраться в придорожные кусты, чтобы освободить путь нарушителям ПДД.
Характерно, что «Патриоты» из видео не оборудованы никакими спецсигналами (кроме пулеметов, конечно). Кроме того, у колонны армейских машин отсутствует положенное в таких случаях сопровождение в виде патрульных авто военной автоинспекции или ГИБДД.
Как сообщили местному ресурсу 63.ru в Самарском гарнизоне, военнослужащие отстали от колонны, когда пропускали пешеходов, после чего решили нагнать коллег — уж как смогли.
— Чтобы не создавать аварийной ситуации для встречного автотранспорта, военнослужащие решили проехать несколько десятков метров по тротуару, — пояснили в гарнизоне.