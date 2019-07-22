Военные на пикапах УАЗ «Патриот» с пулеметами нагло нарушают ПДД на тротуаре

В Самарской области колонна пикапов на базе внедорожника УАЗ «Патриот», в нарушение всех норм ПДД, уподобилась банальным «обочечникам» и лихо объезжала «пробку», сгоняя пешеходов с тротуара.
Максим Строкер

В Самарской области в поселке Волгарь произошел очередной нелицеприятный случай с участием военных шоферов.

Утром 21-го июля видеорегистратор, установленный в машине одного из местных автомобилистов, зафиксировал как несколько пикапов на базе УАЗ «Патриот», с военными номерами объезжают по пешеходному тротуару дорожный затор, возникший на Казачьей улице.

Особую пикантность ситуации добавляло то, что на крыше всех машин были установлены пулеметы и при них находились пулеметчики в военной форме.

В видеоролике хорошо видно, как колонна боевых машин догоняет идущих по тротуару пару местных жителей с ребенком и вынуждает их убраться в придорожные кусты, чтобы освободить путь нарушителям ПДД.

Характерно, что «Патриоты» из видео не оборудованы никакими спецсигналами (кроме пулеметов, конечно). Кроме того, у колонны армейских машин отсутствует положенное в таких случаях сопровождение в виде патрульных авто военной автоинспекции или ГИБДД.

Как сообщили местному ресурсу 63.ru в Самарском гарнизоне, военнослужащие отстали от колонны, когда пропускали пешеходов, после чего решили нагнать коллег — уж как смогли.

— Чтобы не создавать аварийной ситуации для встречного автотранспорта, военнослужащие решили проехать несколько десятков метров по тротуару, — пояснили в гарнизоне.

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
22 июля 2019
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