Подмосковные камеры фиксации нарушений ПДД направят в зад

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения с участием мототехники министерством транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с ГИБДД Московской области принято решение о перенастройке камер фотовидеофиксации для обеспечения фиксации нарушений водителями мототранспорта скоростного режима, — рассказал представитель Минтранса Подмосковья агентству «Москва».

Сейчас подмосковные полицейские камеры установлены в направлении против движения транспортного потока и не в состоянии определять задний госномер транспортного средства.

— У мотоциклистов номер размещен с задней части транспортного средства. Чтобы охватить и мотоциклетный транспорт, принято решение развернуть камеры преимущественно на федеральных дорогах по направлению движения транспортного потока, чтобы фиксировать нарушения скоростного режима, проезд на красный свет, по обочине и встречной полосе всех видов транспортных средств, — пояснил чиновник.