Штраф за непропуск «Скорой помощи» вырос в 10 раз

6 августа вступили в силу поправки в КоАП и УК РФ, ужесточающие наказания за создание препятствий в работе медиков. Президент одобрил их 26 июля 2019-го.

Теперь за непропуск машины скорой помощи или иной экстренной службы с включенным спецсигналом водителю грозит не 500 рублей штрафа, а теперь — 3000—5000 рублей либо лишение водительских прав на срок на 3—12 месяцев.

Если проблемы, созданные медикам, привели к тяжкому вреду здоровья пациента виновнику грозит до двух лет тюрьмы, если он из-за этого умер — до четырех лет лишения свободы.