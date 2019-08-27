Госуслуги против МВД: отменить незаконный штраф ГИБДД станет еще сложнее

Портал госуслуг разработал новый суперсервис — «Обжалование штрафов онлайн». Теоретически, это прекрасная новость: онлайн-обжалование штрафов ГИБДД сейчас очень востребовано, поскольку неадекватных постановлений в последнее время выносится предостаточно.

Львиная их доля генерируется с помощью камер автоматической фиксации. Но конечный документ о взыскании штрафа создается при обязательном участии человека. Ошибки тут неизбежны: специально обученные инспектора центров автоматической фиксации, как показывает практика, легко путают даже марки машин.

Получившему штрафное постановление за нарушение ПДД, которого не совершал, автовладельцу нужно его как-то отменить. Новый суперсервис на сайте госуслуг, по идее, должен этот процесс облегчить. Но вот ведь какая незадача: чтобы что-то там обжаловать, нужно, чтобы информация о штрафе появилась на этом сайте.

И тут могут возникнуть большие проблемы — жалобы о не отображающихся на сайте госуслуг штрафах попадаются в соцсетях и прочих интернетах регулярно. А между тем, как говорят в одном идиотском телешоу: «это норма». Так, в частности, штраф не будет показан в кабинете пользователя госуслуг, когда личные данные автовладельца при оформлении постановления были внесены с ошибками. Ну, ошибся инспектор в одной букве твоего имени-фамилии, бывает. Но ты уже не обжалуешь несправедливый штраф.