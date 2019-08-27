Госуслуги против МВД: отменить незаконный штраф ГИБДД станет еще сложнее

Движение к цифровому государству, по идее, должно упрощать людям жизнь. Однако в случае с российской системой наказаний водителей за нарушения ПДД все может оказаться совсем наоборот.
Максим Строкер

Портал госуслуг разработал новый суперсервис — «Обжалование штрафов онлайн». Теоретически, это прекрасная новость: онлайн-обжалование штрафов ГИБДД сейчас очень востребовано, поскольку неадекватных постановлений в последнее время выносится предостаточно.

Львиная их доля генерируется с помощью камер автоматической фиксации. Но конечный документ о взыскании штрафа создается при обязательном участии человека. Ошибки тут неизбежны: специально обученные инспектора центров автоматической фиксации, как показывает практика, легко путают даже марки машин.

Получившему штрафное постановление за нарушение ПДД, которого не совершал, автовладельцу нужно его как-то отменить. Новый суперсервис на сайте госуслуг, по идее, должен этот процесс облегчить. Но вот ведь какая незадача: чтобы что-то там обжаловать, нужно, чтобы информация о штрафе появилась на этом сайте.

И тут могут возникнуть большие проблемы — жалобы о не отображающихся на сайте госуслуг штрафах попадаются в соцсетях и прочих интернетах регулярно. А между тем, как говорят в одном идиотском телешоу: «это норма». Так, в частности, штраф не будет показан в кабинете пользователя госуслуг, когда личные данные автовладельца при оформлении постановления были внесены с ошибками. Ну, ошибся инспектор в одной букве твоего имени-фамилии, бывает. Но ты уже не обжалуешь несправедливый штраф.

Или просто при передаче данных из ГИС ГМП на сайт госуслуг произошел какой-то сбой — все, твой штраф отображаться не будет. Или государственные компьютерные гении что-то там в очередной раз модернизировали на госуслугах и от того сайт тупит и глючит. Так случается не часто, но бывает. Результат один: «Обжалование штрафов онлайн» будет работать ненадежно. Получится, что даже обжаловав штраф через госуслуги, ты не будешь уверен, что информация об этом корректно дойдет до баз ГИБДД, приставов и прочих правоохранителей.

Кроме того, и сейчас любой водитель может обжаловать любой свой штраф не отрываясь от компьютера или смартфона — просто написав обращение в специальном разделе официального сайта ГИБДД РФ. Как показывает практика, справедливость (отмена некорректного штрафного постановления) торжествует в течении нескольких дней.

И при этом на гаишном сайте не требуется никаких муторных регистрационных действий. В то время как для создания полноценного аккаунта на сайте госуслуг обязательно нужно лично посетить отделение пенсионного фонда, причем исключительно в рабочее время. И только после этого можно будет пользоваться неповоротливыми благами государственного мегасайта.

Не удивимся, кстати, что с появлением «Обжалование штрафов онлайн» на госуслугах замечательно работающий сейчас аналогичный сервис на сайте ГИБДД будет ликвидирован в параксизме оптимизации. А жаль.

штрафы, видеофиксация, ПДД, ГИБДД
27 августа 2019
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