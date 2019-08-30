Пункты ПДД, на которых «прокалываются» даже бывалые водители

Правила дорожного движения в России как следует знают преимущественно гаишники, да некоторые выпускники автошкол. Прочие участники дорожного движения пользуются лишь избранными местами из ПДД, усложняя жизнь и себе, и окружающим.
Максим Строкер

Возьмем, к примеру, задние противотуманные фары. Когда двигаешься по ночной трассе, порой кажется, что чуть ли не каждая вторая легковушка перед вами идет с включенными «противотуманками» на корме. Зачем их владельцы включают? Стандартный ответ — «для безопасности, чтоб быть заметней на дороге». Мысль, что подобные действия только мешают и слепят водителей машин, едущих следом, в голову любителям «противотуманок» обычно не приходят.

Еще больше эти граждане удивляются, что включение задних противотуманных фар ночью — нарушение ПДД. Ведь пункт 19.7 Правил говорит что «Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости». А «недостаточная видимость» как написано в ПДД, — видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. Про ночь — ни слова.

Включение задних «противотуманок» ночью считается нарушением правил пользования внешними световыми приборами и наказывается по КоАП всего лишь 500 рублями штрафа. Жаль, что так мало — скажет вам любой водитель, вынужденный продолжительное время двигаться ночью за машиной с включенными задними противотуманными огнями.

Не менее непростительным представляется незнание множеством драйверов правил поворота налево или разворота через трамвайные пути. Большинство, видимо, просто панически боится трамвайных путей, поскольку что-то смутно помнят про запрет выезда на них. На самом деле, выезжать на трамвайные рельсы можно.

Но при условии, что они находятся на одном уровне с проезжей частью и не отделены от нее сплошной линией разметки. Разумеется, в отсутствии трамвая! И что мы видим в результате? Рельсы рамположены на одном уровне с асфальтом, разметки нет, но машины, которым нужно повернуть налево, чинно ждут своего шанса не на пустующих трамвайных путях, а набиваются в крайнюю левую полосу, затрудняя проезд тем, кто едет прямо…

А когда пред въездом на перекресток с круговым движением половина водителей начинает упорно жаться из крайнего левого ряда к обочине, это просто диверсия какая-то! Самая настоящая провокация ДТП. Ведь в пункте 8.5 прямо сказано, что перед въездом «на круг» крайне правое положение на проезжей части занимать не требуется!

штрафы, ПДД, КоАП, авария, ДТП
30 августа 2019
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