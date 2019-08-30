Пункты ПДД, на которых «прокалываются» даже бывалые водители

Возьмем, к примеру, задние противотуманные фары. Когда двигаешься по ночной трассе, порой кажется, что чуть ли не каждая вторая легковушка перед вами идет с включенными «противотуманками» на корме. Зачем их владельцы включают? Стандартный ответ — «для безопасности, чтоб быть заметней на дороге». Мысль, что подобные действия только мешают и слепят водителей машин, едущих следом, в голову любителям «противотуманок» обычно не приходят.

Еще больше эти граждане удивляются, что включение задних противотуманных фар ночью — нарушение ПДД. Ведь пункт 19.7 Правил говорит что «Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости». А «недостаточная видимость» как написано в ПДД, — видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. Про ночь — ни слова.

Включение задних «противотуманок» ночью считается нарушением правил пользования внешними световыми приборами и наказывается по КоАП всего лишь 500 рублями штрафа. Жаль, что так мало — скажет вам любой водитель, вынужденный продолжительное время двигаться ночью за машиной с включенными задними противотуманными огнями.