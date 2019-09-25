За нарушение правил пересечения железнодорожного переезда хотят сажать на 15 лет

Железнодорожники считают, что если выезжающие на переезд автомобилисты не бояться умереть, а заодно и убить других, то быть может, хотя бы испугаются лишения свободы. Впрочем, не сильно данная мера влияет на шоферов, управляющих транспортным и средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как бы то ни было, именно по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» предлагает судить нарушителей руководство Российской железной дороги. Максимальное наказание по этой статье, напомним, составляет 15 лет лишения свободы. Речь идет о скрывшихся с места ДТП пьяных водителях, по чьей вине погибло двое и более лиц.

Иными словами, если при пересечении ЖД-переезда никто не умрет, то к ответственности, пусть даже и нетрезвого рулевого привлечь не получится. Но в случае аварии с летальным исходом, придется отсидеть. Только вопрос: кому? Не так уж и много шансов выжить после столкновения автомобиля с поездом.

Впрочем, для того, чтобы заключать под стражу нарушителей вне зависимости от наличия жертв и пострадавших, заместитель главы ОАО РЖД Шевкет Шайдуллин предлагает внести в ст. 264 УК РФ соответствующие поправки.