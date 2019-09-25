ГИБДД подтвердила, что нештрафумые 20 км/ч отменят в следующем году

Правительство готовит к внесению в Госдуму новый, серьезно изменившийся кодекс об административных правонарушениях в начале 2020 года. Именно в нем может быть прописана норма, отменяющая столь полюбившиеся российскими водителями нештрафуемые 20 км/ч.

Во всяком случае, об этом замначальника ГИБДД страны Владимир Кузин сообщил в эфире «Авторадио». Правда, не без оговорок. По его словам, пока непонятно, как и насколько будет реализована будущая правовая новелла. Не исключено, что скоростной порог, не подпадающий под штраф, может быть снижен на 10 км/ч.

Напомним, что некоторое время назад об этой инициативе заговорили в Минтрансе и МВД. Поддержал ее и начальник ГИБДД России генерал Михаил Черников.