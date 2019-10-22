Неправильная перевозка детей в авто обошлась россиянам в 1,6 млрд. рублей

Напомним, что автоинспекция наказывает за несоблюдение правил безопасности во время перевозки детей штрафом в 3000 рублей по ст. 12.23 КоАП РФ. В основном тут речь идет об отсутствии в автомобиле детского удерживающего устройства. Правда, под раздачу нередко попадают и должностные, и юридические лица (заказчики, организаторы, исполнители перевозок), для которых наказание за различные нарушения в этой сфере составляет 25 000 и 100 000 рублей соответственно. В целом же, за первые девять месяцев 2019 года сотрудники ГИБДД выписали 533 041 штраф за указанное нарушение.

Никто не спорит — перевозка детей вопреки правилам — это идиотизм. Однако вот, что любопытно: при обилии нарушений (а ведь значительная их часть осталась за кадром) и последовавших за ними наказаний, собственно детский дорожной травматизм активно стремится в нашей стране к нулю.

Так, за те же девять месяцев на российских дорогах произошло 13,2 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних детей, 380 из них погибли. Однако практически в половине случаев причиной трагедии стали не водители, а собственно ребятишки, выскакивающие в неположенных местах на дорогу.