Неправильная перевозка детей в авто обошлась россиянам в 1,6 млрд. рублей

Напомним, что автоинспекция наказывает за несоблюдение правил безопасности во время перевозки детей штрафом в 3000 рублей по ст. 12.23 КоАП РФ. В основном тут речь идет об отсутствии в автомобиле детского удерживающего устройства. Правда, под раздачу нередко попадают и должностные, и юридические лица (заказчики, организаторы, исполнители перевозок), для которых наказание за различные нарушения в этой сфере составляет 25 000 и 100 000 рублей соответственно. В целом же, за первые девять месяцев 2019 года сотрудники ГИБДД выписали 533 041 штраф за указанное нарушение.
Никто не спорит — перевозка детей вопреки правилам — это идиотизм. Однако вот, что любопытно: при обилии нарушений (а ведь значительная их часть осталась за кадром) и последовавших за ними наказаний, собственно детский дорожной травматизм активно стремится в нашей стране к нулю.
Так, за те же девять месяцев на российских дорогах произошло 13,2 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних детей, 380 из них погибли. Однако практически в половине случаев причиной трагедии стали не водители, а собственно ребятишки, выскакивающие в неположенных местах на дорогу.
Да и когда малолетние участники движения получали травмы и гибли, находясь в салоне авто, в подавляющем большинстве случаев причиной тому было не отсутствие специальных удерживающих устройств, а совсем другие факторы.
– Действительно, статистика по штрафам никак не соотносится с детской смертностью на дорогах, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» Иван Никитичев. — Причин этому может быть несколько: неправильный подбор или эксплуатация автокресла, нарушения правил ПДД в части соблюдения скоростных режимов и движения по полосам. Если же говорить об использовании удерживающих устройств, то тут стоит сказать, что даже пристегнутый по ПДД ребенок не будет защищен, если используется некачественное автокресло. А по нашим оценкам, количество контрафакта на российском рынке может достигать 30%. В первую очередь это относится к креслам, привезенным из стран Азии. Такое устройство не только не поможет в случае ДТП, но и может усугубить травмы ребенка….
И остается напомнить, что по ПДД нарушением считается перевозка ребенка семи лет или младше без автокресла или с использованием адаптера ремня и бескаркасного кресла. Для ребенка с восьми до 12 лет допускается перевозка на заднем сидении без дополнительных устройств.