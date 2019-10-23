Мотоциклистам сильно упростят получение автомобильных «прав»

Стало известно о разработке новой программы обучения для граждан, уже имеющих в «правах» мотоциклетную категорию «А», которые желают получить еще и автомобильную — «В».

Соответствующий проект приказа Минпросвещения уже согласован с МВД, Минтрансом и Минздравом. Суть его в том, что, обладателям «мотоциклетных прав» при обучении в автошколе на «В» можно будет не учить «теорию». Вождение же придется изучать в полном объеме. Новая программа для переподготовки водителей с «А» на «В» уже разработана и готова к внедрению.

По мнению экспертов, которое приводит «Коммерсант», стоимость обучения в автошколе для получения водительского удостоверения по категории «В», но без изучения «теории», будет ниже. Экономия может составить 20—25%.