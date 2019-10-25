Что делать, если на перекрестке не хватило радиуса разворота

Если все произошло на глазах у полиции, бедолага в любом случае попал на штраф. А поскольку далеко не все в точности знают нюансы Административного кодекса, кто-то из малоопытных и зашуганных водителей, испугавшись присутствующих гаишников, сочтет правильным вовсе не двигаться с места. И это будет большой ошибкой. Потому что за нарушение правил остановки транспортных средств (пункт 12.19 КоАП) с него возьмут штраф в размере 2000 рублей, а, если дело происходит в Москве или Питере — 3000 «деревянных».

Впрочем, в большинстве случаев ему вряд ли оставят какой-то выбор, так как его авто парализует движение, и на это последует немедленная и бурная реакция других водителей. И если вы недавно получили «права» и не рассчитали радиус разворота, вам в любом случае необходимо как можно скорее сдать назад и продолжить движение.

Даже если вас остановит ГИБДД, за движение задним ходом вам грозит пустяковый штраф в размере 500 рублей (пункт 12.14.2 КоАП). Это меньшее из зол, которое вам грозит. К тому же в такой ситуации частенько полицейские снисходительны к водителям и закрывают глаза, если кто-то слегка не вписался в разворот и чуть-чуть сдал назад, чтобы продолжить движение.