Медведев распорядился ввести штраф за превышение на 10 км/ч

Стало известно об очередном «гениальном» поручении, которое премьер-министр Дмитрий Медведев «выписал» заинтересованным ведомствам по итогам семинара-совещания по безопасности дорожного движения, состоявшегося на прошлой неделе в Екатеринбурге.

Премьер обязал Министерство внутренних дел, при участии «заинтересованных органов власти» и ведомств, «дополнительно проработать вопрос о целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10—20 км/ч.

Другими словами, премьер решил отменить нештрафуемое превышения скорости, равное сейчас 20 км/ч. Его снизят до 10 км/ч.

Результаты «проработки» должны быть представлены в правительство ко 2-ому декабря текущего года, пишет Коммерсант. Какими они будут можно не сомневаться. Достаточно вспомнить, что относительно недавно ГИБДД предлагала поправки в КоАП, по которым за превышение скорости на 10—20 км/ч следовало ввести штраф в размере 1500 рублей, а за 20—40 км/ч — 3000 рублей.

Но даже если сейчас просто введут минимальный — 500-рублевый — штраф за нарушение скоростного режима на 10—20 км/ч, это означает, что все существующие сейчас «расценки» за скоростные нарушения в КоАП будут автоматически повышены — как минимум на те же 500 рублей или, скорее всего, на еще большие величины.