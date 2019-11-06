Камеры ГИБДД, контролирующие среднюю скорость, могут действительно запретить

Суть поправки ЛДПР, напомним, заключалась в дополнении статьи 12.9 КоАП примечанием, в котором оговаривается, что оштрафовать водителя можно только за нарушение скоростного режима «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Против инициативы, как известно, выступает ГИБДД, правительство и «коммерсанты» — лоббисты компаний, занимающихся поставками комплексов автоматической фиксации.

Сейчас камеры ГИБДД, контролирующие среднюю скорость, применяются повсеместно, несмотря на то, что в ПДД отсутствует само понятие «средняя скорость». И, строго говоря, невозможно превысить того, чего официально не существует.