Где в России лучше всего покупают отечественные машины

С января по сентябрь российские дилеры отдали в руки покупателей около 258 700 «легковушек» российских автостроителей, что на 2% больше прошлогодних показателей. Лидером по продажам среди регионов стала Самарская область: на родине АВТОВАЗа рублем за такие авто проголосовало 15 500 наших соотечественников.

Второе место досталось Татарстану с результатом в 14 600 машин, а тройку лидеров замыкает республика Башкортостан, где «россиянки» разлетелись тиражом в 13 400 экземпляров. Четвертую и пятую позиции заняли Подмосковье (10 300 единиц) и Свердловская область (9200 штук) соответственно.

За ними по порядку, по данным «Автостата», в ТОП-10 расположились: Пермский край (8500 «легковушек»), Челябинская область (8300 автомобилей), Краснодарский край (7700 авто), Санкт-Петербург и Москва. В двух последних городах продажи составили около 7600 машин.

Кстати, недавно специалисты обнародовали рейтинг регионов, где охотнее всего покупают новые легковые авто. Там лидером традиционно выступила Белокаменная, второе место заняло Подмосковье, а третье — северная столица.