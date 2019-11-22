Почему ГИБДД не имеет права штрафовать за несоблюдение дистанции

Все знают, что такое рядовая авария или, в просторечии, «паровозик». Одна машина тормозит, водитель следующего за ней транспорта не успевает оттормозиться и впечатывает свой передний бампер в зад тормозящего. Сразу же вспоминаем пункт 9.10 ПДД, который говорит, что «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения».
Его дополняет пункт 10.1 ПДД, согласно которму «водитель должен вести транспортное средство со скоростью… учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».
Другими словами, «догнал» — значит виноват, значит не соблюдал дистанцию. И по идее, раз есть нарушение ПДД, в КоАП должно быть за него наказание. Однако в случае с несоблюдением дистанции это совсем не так!
– В КоАП имеется статья 12.15 — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней». Ее часть первая говорит о штрафе в 1500 рублей. С другой стороны, пункт 9.10 ПДД, напоминающий о дистанции между машинами, относится как раз к 9-й главке Правил — «Расположение транспортных средств на проезжей части».
Получается, что формально за несоблюдение дистанции можно наказать в рамках КоАП. На практике же, «въехавшему в зад» вряд ли смогут выписать штраф по статье 12.15. Хотя бы потому, что в ПДД нет четких указаний, какую именно дистанцию должен соблюдать участник дорожного движения.
По этой причине инспектора ГИБДД, выписывая определения после подобных ДТП, пишут примерно следующее: водитель такой-то совершил столкновение, но состав административного правонарушения в его действиях отсутствует. На этом основании постановление о наказании аварийщика не выносится и он не получает штрафа, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин.