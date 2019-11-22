Почему ГИБДД не имеет права штрафовать за несоблюдение дистанции

Все знают, что такое рядовая авария или, в просторечии, «паровозик». Одна машина тормозит, водитель следующего за ней транспорта не успевает оттормозиться и впечатывает свой передний бампер в зад тормозящего. Сразу же вспоминаем пункт 9.10 ПДД, который говорит, что «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения».

Его дополняет пункт 10.1 ПДД, согласно которму «водитель должен вести транспортное средство со скоростью… учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».

Другими словами, «догнал» — значит виноват, значит не соблюдал дистанцию. И по идее, раз есть нарушение ПДД, в КоАП должно быть за него наказание. Однако в случае с несоблюдением дистанции это совсем не так!