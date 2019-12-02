Верховный Суд отменил штраф за превышение средней скорости на участке дороги

Согласно материалам дела, рассмотренным Верховным судом (ВС), житель Смоленской области Николай Баусов на своем VW Tiguan двигался 17 августа 2018 года по трассе М1 между городами Сафоново и Вязьма. На участке между ними — это почти 70 километров — среднюю скорость контролируют комплексы автоматической фиксации «Бумеранг».

С их помощью ГИБДД вычислила, что гражданин Баусов проехал это расстояние с превышением установленного лимита на 25 км/ч — со средней скоростью 115 км/ч вместо положенных 90 км/ч. И оформило ему штраф — 500 рублей.

С чем стремительный смолянин не согласился пошел на принцип, оспорив постановление сначала в Вяземском райсуде Смоленской области, а затем в Смоленском областном. Обе инстанции нашли наложенное на него взыскание вполне законным. Водитель обратился в ВС. И судья Владимир Меркулов счел, что нижестоящие инстанции неправильно рассмотрели дело, не исследовав должным образом все материалы. Например, не выяснили: мог ли водитель проехать между рубежами контроля скорости по более короткой дороге, нежели прямой как стрела М1 (Минское шоссе). Также, по мнению ВС, нижестоящими судами не было установлено: двигался ли водитель между камерами быстрее 115 км/ч или нет? Указывать в постановлении протяженный участок дороги в качестве места совершения правонарушения также нельзя — ведь на него может распространяться юрисдикция разных судов.

С учетом вышеизложенного и руководствуясь статьей 24.1 КоАП РФ, судья ВС отменил 500-рублевый штраф в отношении Николая Баусова и направил дело на новое рассмотрение. И на фоне того, что сегодня с подачи депутатов Госдумы властями рассматривается вопрос о правомерности измерения некоей средней скорости, о которой ни слова не говорится в ПДД, решение ВС РФ можно считать знаковым.