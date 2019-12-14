Стоит ли брать «мягкие» автомобильные «незамерзайки»: большой тест зимних стеклоомывающих жидкостей

Для начала не будет лишним уточнить, что наш интерес к отмеченным выше упаковкам «дой-пак» объясняется чисто прагматичными моментами. Такие продукты в последнее время часто предлагают в сетевых магазинах и АЗС. Но вот насколько прочна та или иная мягкая полиэтиленовая емкость? Наш опыт их использования уже не раз показывал — некоторые виды мягких канистр нередко подтекают. Причем, по закону подлости, данный факт выясняется уже тогда, когда после размещения канистры в салоне или багажнике жидкость там уже успела основательно «наследить».
Поэтому в ходе теста мы решили провести оценку прочностных свойств таких продуктов, благо для этого существует специальный норматив, предусмотренный техническими требованиями к мягкой упаковке. Суть его в том, что каждый «дой-пак» должен выдерживать падение с высоты 1,2 м. Говоря проще, после удара об асфальт полиэтиленовая емкость со своим содержимым должна оставаться герметичной. Мы решили дополнить этот тест еще одним, но более жестким испытанием — броском с высоты 1,8 м. Примерно на таком уровне в магазинах и на бензоколнках часто размещают мягкие канистры с «незамерзайкой».
Еще одним этапом испытаний стала традиционная проверка жидкостей на морозостойкость. Тема эта весьма актуальна, учитывая нынешние теплую осень и начало зимы. Не секрет, что отдельные производители «незамерзаек» тщательно следят за изменениями погоды, ведь климатические данные могут помочь более детально спланировать процесс производства и избежать лишних затрат.
Так, если в вашем регионе в ближайшие месяц-другой ожидается более-менее устойчивая погода со стабильными температурными показателями и кратковременными заморозками, то нет смысла тратить дорогой изопропиловый спирт и выпускать продукт с морозостойкостью до −20 С. Вполне можно обойтись и составом, который выдерживает более слабый, скажем, 10—15-градусный мороз.
К тому же и цена такого продукта будет более привлекательной — когда в нем меньше спирта, тот и цена его получается ниже, значит, он будет заметно дешевле своих аналогов! А чтобы жидкость была еще конкурентнее, можно слукавить и указать на ее этикетке, что она якобы не замерзает до −20 С
Для испытаний, которые мы традиционно организовывали в сотрудничестве с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад», было приобретено восемь образцов стеклоомывающих жидкостей, представленных как российскими продуктами, так и лицензионными составами, выпускаемыми на отечественных предприятиях по рецептурам зарубежных фирм.
В итоге в нашем распоряжении оказалось шесть «незамерзаек» с заявленной температурой замерзания −20 С, еще две — с температурой замерзания −15 и −18 С. Все образцы были расфасованы в мягкие «дой-паковские» фляги объемом от 3 до 4 л.
Распределение по брендам оказалось следующим: это «Чистая миля» −20 C и Fin Tippa −20 C в емкостях объемом 3,5 л. Далее, жидкости BP −15 C и Ruseff −20 C во флягах аналогичного объема, состав Fin Joy −20 в 4-литровой фляге и «незамерзайка» Liqui Moly серии Antifrost −18 (объемом 3,5 л). Оставшаяся пара образов — продукты «гипермаркетовских» брендов: «Ашан Элита-М» −20 С и «ОКей» −20 С, разлитые в 3-литровые канистры. Как можно догадаться, цифры в обозначениях всех продуктов указывают значения заявленной температуры замерзания.
Первым этапом нынешнего теста незамерзающих автомобильных жидкостей стала, повторимся, проверка образцов на прочность упаковки (при падении с заданной высоты). От этого теста сразу были отстранены с оценкой «неуд» два образца — «Ашан Элита-М» −20 С и Fin Joy −20 С, которые начали подтекать уже в салоне машины, куда их поместили после покупки. Что касается остальных участников, то первое испытание — падение с официально нормированной высоты 1,2 метра — выдержали все проверенные образцы. Что-ж, неплохо!
Однако второй, уже довольно жесткий тест качества упаковки — падение с высоты 1,8 метра — выдержало лишь три образца: ВР −15 С, Liqui Moly Antifrost −18 и Ruseff −20 C. У остальных образцов полиэтиленовые пакеты либо порвались при падении, либо дали течь в районе крепления горловины к пакету. Впрочем, если в целом оценивать итоги испытаний на прочность, то, учитывая предыдущий положительный результат «нормативного» тестирования всех «дой-паковских» «незамерзаек» (падение с высоты 1,2 м), их можно считать более, чем хорошими.
И теперь об итогах проверки морозостойкости незамерзающих жидкостей. Испытания проводились с использованием морозильной камеры, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с отметки −16 С. При каждом выставленном ее значении образцы выдерживались в камере в течение суток. Что же показали эти исследования? Их итог в целом можно охарактеризовать, как положительный: более половины контрольных образов подтвердили заявленные значения температуры замерзания, а некоторые даже их превысили.
Если конкретнее, то из отмеченной выше восьмерки жидкостей полностью соответствуют заявленным низкотемпературным показателям пять «незамерзаек»: Liqui Moly Antifrost −18 С, «Чистая миля» −20 C, Ruseff −20 C, Fin Tippa −20 C и ВР −15 С. Среди продуктов этой пятерки особо стоит выделить зимние жидкости Liqui Moly Antifrost −18 и Ruseff −20. Они не просто подтвердили заявленный параметр, но и продемонстрировали определенной запас морозостойкости, поскольку реальная температура их замерзания была зафиксирована на отметке −21 С. Оба этих продукта и стали победителями нынешнего теста.
По трем испытуемым, не выдержавшим контрольную заморозку, расклад получается таким.
Так, из трех некондиционных зимних стеклоомываек хуже всего себя показала жидкость Fin Joy −20 С, заледеневшая уже при −16 С. Чуть дольше продержалась и застыла при −18 С зимняя жидкость «Ашан Элита-М» −20 С, тогда как ее аналог «ОКей'20 С недобрал до заявленной нормы всего один градус, 'окаменев» при −19 С. Заметим, что среди этих аутсайдеров (по морозостокости) два продукта имели негерметичную упаковку. Это, скорее всего, и стало причиной ухудшения их температуры замерзания, поскольку часть спирта из поврежденных фляг попросту испарилась.
…Обобщая результаты тестирования можно сказать, что незамерзающие жидкости, расфасованные в мягкие упаковки, в большей степени подвержены риску повреждения и проливания, особенно при опрокидывании и падении с высоты. Это обстоятельство надо обязательно учитывать не только при выборе конкретной «незамерзайки», но и при размещении ее в салоне или багажнике. Очевидно, что при покупке следует внимательно изучать мягкую упаковку на наличие протечек.
Иначе говоря, при осмотре любого «дой-пака» рекомендуем слегка прикоснуться к упаковке — если пальцы увлажнятся, брать такую флягу не рекомендуем. Надеемся, что помочь в выборе смогут и исследования, проведенные экспертами портала «АвтоВзгляд».