Стоит ли брать «мягкие» автомобильные «незамерзайки»: большой тест зимних стеклоомывающих жидкостей

Для испытаний, которые мы традиционно организовывали в сотрудничестве с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад», было приобретено восемь образцов стеклоомывающих жидкостей, представленных как российскими продуктами, так и лицензионными составами, выпускаемыми на отечественных предприятиях по рецептурам зарубежных фирм.

В итоге в нашем распоряжении оказалось шесть «незамерзаек» с заявленной температурой замерзания −20 С, еще две — с температурой замерзания −15 и −18 С. Все образцы были расфасованы в мягкие «дой-паковские» фляги объемом от 3 до 4 л.

Распределение по брендам оказалось следующим: это «Чистая миля» −20 C и Fin Tippa −20 C в емкостях объемом 3,5 л. Далее, жидкости BP −15 C и Ruseff −20 C во флягах аналогичного объема, состав Fin Joy −20 в 4-литровой фляге и «незамерзайка» Liqui Moly серии Antifrost −18 (объемом 3,5 л). Оставшаяся пара образов — продукты «гипермаркетовских» брендов: «Ашан Элита-М» −20 С и «ОКей» −20 С, разлитые в 3-литровые канистры. Как можно догадаться, цифры в обозначениях всех продуктов указывают значения заявленной температуры замерзания.