Стоит ли брать «мягкие» автомобильные «незамерзайки»: большой тест зимних стеклоомывающих жидкостей

Для начала не будет лишним уточнить, что наш интерес к отмеченным выше упаковкам «дой-пак» объясняется чисто прагматичными моментами. Такие продукты в последнее время часто предлагают в сетевых магазинах и АЗС. Но вот насколько прочна та или иная мягкая полиэтиленовая емкость? Наш опыт их использования уже не раз показывал — некоторые виды мягких канистр нередко подтекают. Причем, по закону подлости, данный факт выясняется уже тогда, когда после размещения канистры в салоне или багажнике жидкость там уже успела основательно «наследить».

Поэтому в ходе теста мы решили провести оценку прочностных свойств таких продуктов, благо для этого существует специальный норматив, предусмотренный техническими требованиями к мягкой упаковке. Суть его в том, что каждый «дой-пак» должен выдерживать падение с высоты 1,2 м. Говоря проще, после удара об асфальт полиэтиленовая емкость со своим содержимым должна оставаться герметичной. Мы решили дополнить этот тест еще одним, но более жестким испытанием — броском с высоты 1,8 м. Примерно на таком уровне в магазинах и на бензоколнках часто размещают мягкие канистры с «незамерзайкой».