Почему не нужно уступать дорогу проскакивающему «на красный»

Верховный Суд в лице судьи Сергея Никифорова рассмотрел дело о ДТП, случившемся в марте 2018 года, в городе Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга.

Тогда водитель Владимир Володин, управляя автомобилем Mitsubishi пересекал Петрозаводское шоссе на нерегулируемом перекрестке, выезжая со второстепенной дороги. Володин убедился, что грузовик Scania, двигавшийся в тот момент по шоссе, остановился и пропускал его легковушку. После этого Mitsubishi приступил к пересечению главной дороги. Когда он уже почти закончил маневр, из-за Scania выскочил Nissan под управлением Губанова А. К., двигавшийся по обочине. Произошло столкновение легковых машин.

Инспектор ГИБДД, прибывший на место аварии, оштрафовад Владимира Володина на 1000 рублей за то, что не уступил дорогу «обочечнику», поскольку, якобы, тот имел преимущество — он двигался по главной дороге. Хотя и по ее обочине. Г-н Володин опротестовал штраф в судах, начиная с районного и дошел до ВС.

Рассмотрев это дело, судья Сергей Никифоров встал на сторону Володина и отменил наказание. В своем решении по делу он указал следующее: «Водитель ТС, движущегося в нарушение ПДД по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу».