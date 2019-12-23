В 2020 году в Москве могут отменить нештрафуемый порог скорости

Не так давно глава правительства России Дмитрий Медведев публично объявил, что отменять нештрафуемый порог превышения установленной скорости на 20 км/ч не требуется. Министр внутренних дел немедленно публично согласился со своим непосредственным начальником.

А вице-премьер Максим Акимов, не менее подчиненный по отношению к г-ну Медведеву, выдержал недельную паузу и выдал в публичное поле, версию, полностью противоречащую мнению премьер-министра. Согласно ей, существующий нештрафуемый порог скорости в 20 км/ч будет снижен до 10 км/ч!

— Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога, — пояснил г-н Акимов.

По его словам, снижать нештрафуемый порог будут поэтапно. Один из путей — передать с федерального на региональный уровень полномочия опускать его по своему усмотрению. При этом среди «пилотных регионов» называются Москва и Санкт-Петербург. Подробная проработка этого механизма должна окончиться уже в первом квартале наступающего года.

Между тем, главный «друг» столичных автовладельцев, глава Дептранса Максим Ликсутов уже давно на каждом углу вещает о своей мечте вообще отменить нештрафуемый порог скорости. Так что с учетом этого обстоятельства если выяснится, что любой вице-премьер, будучи подчиненным Дмитрия Медведева, может прилюдно плевать на мнение своего непосредственного начальника, Москву уже в 2020-ом году ждет снижение нештрафуемого порога скорости.