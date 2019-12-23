В 2020 году штрафы «за скорость» могут вырасти в 6 раз

В последнее время из недр возглавляемой вице-премьером Максимом Акимовым правительственной комиссии по БДД с завидной регулярностью сыпятся все новые и новые предложения наказать, запретить, ограничить и вообще «закрутить гайки» для всех, кто имеет смелость выезжать на российские дороги. Так, на фоне скандального намерения комиссии отменить существующий нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч, почти незамеченным для СМИ прошло не менее жестокое предложение.

На заседании вытащилось на свет божий уже почти забытое гражданами предложение ГИБДД увеличить все штрафы за нарушения скоростного режима сразу в несколько раз. Напомним, что «добрые» полицейские еще весной этого года придумали за превышение свыше 20 км/ч брать с водителей не 500 рублей, а 3000 рублей (в 6 раз больше!), за свыше 40 км/ч — сразу 4000 рублей вместо нынешних 1500 рублей, и так далее.

А тем, у кого за год наберется несколько прегрешений перед ПДД, стражи порядка хотят еще и запретить пользоваться 50-процентной скидкой при оплате штрафа! Все это маскируется благой целью — выполнением поручения Президента РФ снизить до нуля количество жертв ДТП. Другими словами, авторы ужесточений по умолчанию сваливают основную ответственность за тяжесть последствий аварий на водителей. Хотя на самом деле это зависит, в первую очередь, от организации дорожного движения: обустройства и содержания дорог, устранения пересечений транспортных потоков друг с другом и пешеходами, и им подобными методами.

Разумеется, в полном объеме предложения ГИБДД вряд ли будут приняты. Однако постоянное вбрасывание в публичное поле драконовских инициатив означает, что как минимум частично их в той или иной мере в нашу повседневную жизнь все-таки внедрят.