ГИБДД оштрафовала водителей электробусов за «художества» Мосгортранса

Московская ГИБДД проверила заявление активиста Григорина Шухмана, который обратил внимание на нестандартную подсветку городских электробусов. Этот общественный транспорт во время новогодних каникул разъезжал по городу, будучи окутан светящимися праздничными гирляндами.

Изучив обстоятельства дела, полиция пришла к выводу, что имели место нарушения закона «О безопасности дорожного движения» и «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Вот только наказание в виде штрафов за это безобразие оформили отнюдь не на чиновников не то Дептранса, не то Мосгортранса, санкционировавших и организовавших такое украшательство городских электробусов.

Пострадали не организаторы безобразия, а рядовые водители, управлявшие электробусами, да подневольные работники автопарков, посмевшие выполнить распоряжения высокого начальства и выпустить «светящиеся» машины на маршрут.

Напомним, что за управление машиной, не соответствующей «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации» по части 1 статьи 12.5 КоАП водителю полагается 500 рублей штрафа. А за выпуск на линию автобуса, переоборудованного без соответствующего разрешения, в соответствии с частью 2 статьи 12.31 КоАП должностное лицо автопредприятия должно быть оштрафовано на 5000—8000 рублей.