Новые гигантские штрафы за нарушения ПДД все-таки можно будет оплатить со скидкой

В частности, сегодня представители министерства заявили, что сохранят 50-процентную скидку на некоторые составы правонарушений, которую изначально планировали отменить. При этом число нарушений, за которые можно будет заплатить половину суммы, вырастет с нынешних 124-х до 1000.

При этом Минюст поспешил открестится от авторства грабительского законопроекта, «сдав» истинных его разработчиков. Сотрудники министерства утверждают теперь, что новые штрафы придумали в МВД, а Минюст только внес людоедские новеллы, придуманные полицейскими, в проект закона. И в принципе, в это можно поверить, учитывая, что за все время своего существования, ГИБДД зарекомендовала себя исключительно как коррупционную структуру, не способную ни толком регулировать дорожное движение, ни организовать работу регистрационно-экзаменационных подразделений.

А все достижения в области повышения БДД последних были достигнуты исключительно за счет регулярного ужесточения ПДД и КоАП, широкого распространения камер фото- и видеофиксации, активного ремонта трасс федерального значения. И если к закручиванию законодательных гаек в отношении водителей автоинспекция имееет непосредственное отношение, то к транспортной логистике и дорожному ремонту — вообще никакого.

И, конечно, хорошо, что Минюст пытается сейчас хоть как-то исправить ситуацию, созданную руками придорожных полицейских, однако по прежнему не дает ответ на главный вопрос: «Как можно вводить в нищей стране административные штрафы, способные разорить любую среднестатистическую семью»? И это не преувеличение: при среднем по стране прожиточном минимуме в 11 000 рублей, штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч планируется увеличить до 3000 рублей. Даже с учетом 50-процентной скидки многим придется положить зубы на полку.