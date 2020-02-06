Мишустин назвал штрафы за скорость в новом КоАП непосильными

kremlin.ru
В ходе заседания правительства Михаил Мишустин высказался против введения увеличенных штрафов для водителей в разработанной Минюстом новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

— При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 000 рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы, — заявил Мишустин на заседании правительства

— Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности,— подчеркнул премьер.

Он отметил, что такого рода нововведения следует рассматривать с через призму уровня платежеспособности населения, а не механически увеличивать размеры штрафов в разы, сообщает ТАСС.

автоправо, штрафы, лишение прав, КоАП, произвол ГАИ, ГИБДД
6 февраля 2020
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