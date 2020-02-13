35 000 000 российских автовлавдельцев не оплачивает штрафы за нарушения ПДД

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По итогам 2019 года число выписанных «писем счастья» за те или иные нарушения ПДД достигло отметки немногим больше 142 000 000 штук. Согласно росту количества постановлений, автохулиганов стало на 14 000 000 больше.

Разумеется, прибавилось и тех, кто не только нарушает, но еще и не оплачивает штрафы за свои дорожные прегрешения. Таковых за минувший год оказалось порядка 35 000 000 человек. А это на восемь миллионов больше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, число неплательщиков выросло не потому, что нарушителям плевать на закон, а совсем наоборот — водители все чаще не соглашаются с выписанными «письмами счастья» и оспаривают их в судебных инстанциях.

Самым распространенным нарушением ПДД за прошлый год, как не трудно догадаться, является несоблюдение скоростного режима. Больше всего доморощенных Шумахеров зафиксировано в столичном регионе, Свердловской области и Татарстане.

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13 февраля 2020
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