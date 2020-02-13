35 000 000 российских автовлавдельцев не оплачивает штрафы за нарушения ПДД

Разумеется, прибавилось и тех, кто не только нарушает, но еще и не оплачивает штрафы за свои дорожные прегрешения. Таковых за минувший год оказалось порядка 35 000 000 человек. А это на восемь миллионов больше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, число неплательщиков выросло не потому, что нарушителям плевать на закон, а совсем наоборот — водители все чаще не соглашаются с выписанными «письмами счастья» и оспаривают их в судебных инстанциях.

Самым распространенным нарушением ПДД за прошлый год, как не трудно догадаться, является несоблюдение скоростного режима. Больше всего доморощенных Шумахеров зафиксировано в столичном регионе, Свердловской области и Татарстане.