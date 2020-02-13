Замглавы АМПП рассказал, как можно сделать номерной знак своей машины нечитаемым

– Недобросовестные автомобилисты, оставляющие машины на платных парковках, часто пытаются избежать необходимости платить за парковочное место, закрывая часть государственного номера бумажкой или тряпкой. Самые креативные используют для этой цели диски, банковские или дисконтные карты, деньги, их муляжи, а так же снег или грязь. Некоторые автомобилисты, чтобы факт неоплаты не смогли зафиксировать, встают вплотную к стоящим рядом автомобилям, поднимают багажники, закрывают госномера собой или вообще снимают их, — сообщил Константин Середа.

Он добавил, что контролеры АМПП имеют право снимать посторонние предметы с номерных знаков и фиксировать припаркованные автомобили, поэтому если парковка не оплачивается, будет выписан штраф, сообщил он агентству «Москва».