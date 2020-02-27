Увеличение в 6 раз штрафов для водителей в КоАП будет пересмотрено

— Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен, — заявил замглавы Министерства юстиции Денис Новак.

— Мы точно понимаем, что кодекс не носит фискальный характер и его главная цель — не собираемость штрафов, — пояснил он.

Напомним, что проходящая сейчас процедуру общественного обсуждения новая версия КоАП предполагает увеличение штрафа за превышение установленной скорости на 20–40 км/ч с 500 рублей до 3 000 рублей (в 6 раз), за превышение на 40–60 км/ч — с нынешних 1000–1500 рублей до 4 000 рублей.

По словам представителей Минюста, инициатором столь радикального увеличения санкций было МВД. Однако против этого уже высказались премьер Михаил Мишустин и боссы «Единой России».