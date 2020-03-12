Госдума одобрила обжалование штрафов ГИБДД через интернет

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект поправок в КоАП РФ, призванный упростить процесс обжалования «камерных» штрафов автовладельцам за нарушения ПДД. Текст законопроекта предполагает дополнить две статьи — 30.2 КоАП и 30.8 КоАП. В них будет прописана возможность подачи жалобы на «письмо счастья», в также получения копии решения по ней в электронной форме. Происходить это должно через Единый портал госуслуг. Направить жалобу через него в суд можно будет только при наличии технической возможности у последнего принять послание в электронной форме.

Любопытно, что на портале госуслуг в данный момент уже существует сервис обжалования полицейских штрафов, оснащенный подробнейшей инструкцией для пользователей этого государственного интернет-ресурса. И сейчас алгоритм обжалования несправедливого штрафа для зарегистрированных пользователей Единого портала госуслуг выглядит следующим образом.