Госдума одобрила обжалование штрафов ГИБДД через интернет

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект поправок в КоАП РФ, призванный упростить процесс обжалования «камерных» штрафов автовладельцам за нарушения ПДД. Текст законопроекта предполагает дополнить две статьи — 30.2 КоАП и 30.8 КоАП. В них будет прописана возможность подачи жалобы на «письмо счастья», в также получения копии решения по ней в электронной форме. Происходить это должно через Единый портал госуслуг. Направить жалобу через него в суд можно будет только при наличии технической возможности у последнего принять послание в электронной форме.
Любопытно, что на портале госуслуг в данный момент уже существует сервис обжалования полицейских штрафов, оснащенный подробнейшей инструкцией для пользователей этого государственного интернет-ресурса. И сейчас алгоритм обжалования несправедливого штрафа для зарегистрированных пользователей Единого портала госуслуг выглядит следующим образом.
Войдя в личный кабинет, следует ввести в строку поиска словосочетание «штрафы ГИБДД». Затем переходим по найденной ссылке. Нажимаем там кнопку «получить услугу». В новом окне вводим данные водительского удостоверения и ПТС автомобиля. После этого внизу странички появляется кнопочка «Обжаловать». Следует на нее нажать, а затем заполнить все графы открывшегося формуляра. Тут же следует загрузить любые фото-фидеоматериалы, подтверждающие невиновность водителя. И созданное таким образом заявление об оспаривании штрафа отправляется в орган, вынесший постановление.
Напомним, что Единый портал госуслуг может не только помочь с обжалованием штрафа, но и подкинуть для оплаты чужой. Так произошло с одним из читателей портала «АвтоВзгляд». Примерно месяц назад в его личном кабинете появились постановления, оформленные на совершенно другого человека, не пропустившего пешеходов на своей тонированной не по ГОСТ машине совершенно иной марки и модели, нежели у жертвы «заглючившего» Единого портала госуслуг.