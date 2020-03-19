ГИБДД устроила рейды по выявлению водителей, не имеющих масок и антисептиков

Вероятно, следующими, кого начнут останавливать придорожные полицейские, окажутся водители каршеринга. Кстати, ряд компаний, предоставляющих автомобили в аренду, уже объявил об обязательной процедуре дезинфекции своих машин.

На борьбу с коронавирусом вышли и таксисты — некоторые компании-перевозчики тоже заставляют водителей проходить медосмотр и обрабатывать транспортными средства специальными составами.

Более того: по требованию Роспотребнадзора, таксисты должны систематически проветривать салон авто, а также каждые три часа менять марлевые маски. Правда, проконтролировать этот процесс практически невозможно. Однако, как бы то ни было, за нарушения грозит немалый штраф в размере 30 000 рублей.

Любопытно, а как скоро гаишники начнут требовать повязки и антисептики у обычных водителей? Похоже, подобные аксессуары скоро станут обязательными наряду с автомобильной аптечкой. Интересно, что быстрее закончится в продаже: медицинские повязки или туалетная бумага?