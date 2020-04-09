Путин разрешил продлить действие старых «прав» на три месяца

АвтоВзгляд
В период действия коронавирусных ограничений поменять ВУ с истекшим сроком действия на новое в России стало практически невозможно. Поэтому у автовладельцев начали возникать серьезные проблемы. Владимир Путин предложил правительству решить эту проблему, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Президент Владимир Путин обратился к правительству России с просьбой оперативно создать правовой механизм продления документов, удостоверяющих личность, в том числе и водительских удостоверений.

—Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца, — заявил глава государства.

Срок действия водительских удостоверений в нашей стране составляет 10 лет. В среднем, за год меняют старые «права» на новые около 500 000 российских автолюбителей. Для этого им приходится, перед походом в ГИБДД, пройти медкомиссию.

Медучреждения, ранее оказывавшие эту услугу, в массе своей позакрывались на время самоизоляции. Муниципальным поликлиникам не до того.

В результате водители остаются с недействующими «правами». Кто-то таким образом лишается возможности ездить за продуктами, а кто-то теряет из-за этого возможность заработка.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, медсправка, ГИБДД, коронавирус
9 апреля 2020
1057