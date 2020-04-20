Путин продлил действие «прав» с истекшим сроком годности

Текст документа, подписанного Владимиром Путиным гласит следующее: «В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации, постановляю признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ натерритории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно».

Напомним, что замена ВУ с истекшим сроком действия сейчас стала практически невозможной по причине того, что по всей стране большинство медорганизаций, оформлявших «справки для ГИБДД» водителям, закрыты в связи с противокоронавирусными мерами.