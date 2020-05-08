Эксперты предложили не штрафовать водителей за некоторые нарушения ПДД

Эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» направили письмо заместителю главы Минюста России Денису Новаку с предложением внести изменения в текущую редакцию проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

Без права на защиту

По их мнению, доработанная Минюстом версия не содержит возможности обеспечить право на качественную защиту водителей — особенно в части ошибочных штрафов, выписанных по материалам автоматических средств фиксации нарушений.

Для того, чтобы автомобилистам стало бы хоть немного проще доказать свою невиновность, эксперты рабочей группы предложили привлекать к ответственности штрафников, «пойманных» объективами дорожных камер, не позднее чем через трое суток с момента регистрации правонарушения.

Штрафной классификатор

Также в законопроект Минюста предлагается включить классификацию нарушений Правил дорожного движения, распределенных по грубости и степени общественной̆ опасности: низкая — все нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа; средняя — нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения права управления транспортным средством и высокой̆ степени опасности — все нарушения, для которых предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения права управления транспортным средством, административного ареста или исправительных работ.