Самоизоляция в регионах снизила аварийность до рекордных значений

По данным полиции, количество ДТП в целом по стране снизилось в апреле на 43,4%. Причем в некоторых субъектах Федерации графики аварийности «нырнули вниз» на 65–88% по сравнению с показателями за апрель 2019-го.

Рекордное снижение числа дорожных происшествий связывают с введенными по всей стране ограничениями на передвижение людей. Снижение автомобильного трафика произошло еще и по причине остановки целых секторов экономики.

Так, по всей стране за апрель произошло всего 6 200 аварий. В них погибло 768 человек — на 23,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранено 7800 граждан, что на 42,7% меньше чем за апрель 2019-го. Лидером по снижению ДТП стала Чечня. Там в прошлом месяце зарегистрировано на 88% меньше дорожных инцидентов с пострадавшими — всего одна авария.

В Москва снижение аварийности составило 66%, в Пермском крае этот показатель рухнул на 65,2%, в Курской области — на 61,3%, в Магаданской — на 60%. Карелия, Коми, Забайкальский край, Хакасия, а также Томская и Ульяновская области снизили аварийность на 15–19%.