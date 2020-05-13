В Госдуму поступил законопроект, разрешающий полиции взламывать машины

13-го мая в электронной системе Госдумы был опубликован правительственный проект поправок в закон «О полиции». Самое главное в нем — разрешение сотрудникам МВД вскрывать машины граждан в ходе массовых мепроприятий, при подозрении, что в машине находится что-то запрещенное, для предотвращения преступления и тому подобных случаях.

Особенно пикантно в текущих карантиноподобных условиях выглядит предлагаемое законопроектом разрешение правоохранителям вскрывать машины граждан при чрезвычайных ситуациях.

Характерно, что поправки освобождают сотрудника полиции от какой-либо ответственности за подбный взлом машины.

Заметим, что предлгаемую новеллу в закон «О полиции» наверняка горячо одобрили бы сотрудники печально известного стационарного поста ДПС «Кущевский» на трассе М4 Дон. Как пару лет назад писал портал «АвтоВзгляд», а потом подтвердила проверка МВД, тамошние гаишники на регулярной основе «разводили» проезжавших водителей на многотысячные взятки — под надуманными обвинениями в тех или иных правонарушениях.

Угроза взломать все замки у машины несговорчивого «клиента» была бы очень кстати в арсенале нечистоплотных полицейских.