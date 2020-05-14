Столичная мэрия отменяет штрафы водителям, ошибившимся при заполнении цифровых пропусков

Дептранс сообщил, что «решил отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью». Но и здесь не обошлось без ляпов. Так, например, не очень понятно, как будут отменяться штрафы — автоматически, или по заявлению автовладельца. Разъяснений ни Дептранс, ни МАДИ не дают, хотя инструкцию по обжалованию подобных «писем счастья» на своих сайтах приводят. При этом предлагают аж 7 форм заявлений: на все, как говорится, случаи жизни с неправильно оформленным пропуском.

При этом, правда, чиновники подчеркивают, что «жалоба не является основанием для отмены штрафа, но каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно». То есть, похоже, вновь сесть за компьютер, чтобы потерять кучу времени на переписку с чиновниками все-таки придется. Если, конечно, есть желание не платить свои кровные.

Однако остается главный вопрос: на каком вообще основании были введены цифровые пропуска, и почему штрафы за их отсутствие или некорректное заполнение выписывались многим автолюителям посредством камер фото- и видеофиксации. Очень хочется верить, что Генпрокуратура страны, взявшаяся изучить этот вопрос, даст на него исчерпывающий ответ…