В некоторых московских тоннелях разрешат перестроение между рядами

Стало известно о планах Центра организации дорожного движения (ЦОДД) поменять сплошную разметку в тоннелях на прерывистую, которая допускает перестроения между рядами. Соответствующее распоряжение направлено в московское ГБУ «Автомобильные дороги».

Новая разметка должна появиться в 23-х тоннелях. В этом списке Октябрьский, Добрынинский, Таганский, Маяковский, Новоарбатский, Шереметьевский, Беговой, Ходынский, Нахимовский, Михайловский, Дорогомиловский, Артамоновский тоннели, а также тоннели на улице Нижняя Масловка, под 3-им Нижнелихоборским проездом, на Люблинской улице, на Соколиной Горе, под улицей Бориса Галушкина, под каналом имени Москвы, под улицей Трофимова, под железнодорожными путями Курского направления, в Щербинке на Симферопольском шоссе, на 23—24 километре Калужского шоссе и на развилке Каширского и Варшавского шоссе.

Напомним, что за перестроение через сплошную полагается 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.16 КоАП.