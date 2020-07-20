Водитель московского автобуса, убившего человека на остановке, путала педали

— Основной предварительной версией аварии является то, что водитель — девушка — перепутала педали тормоза и газа на подъезде к остановке и резко превысила скорость. Далее удержать автобус она уже не могла, — сообщил «Интерфаксу» неназванный источник, знакомый с материалами расследования…

По его данным, автобусом управляла «46-летняя Вероника Анохина. Она обладала достаточным стажем, была в автопарке на хорошем счету, ПДД не нарушала». В результате ДТП погибла женщина, находившаяся на остановке, еще два человека получили травмы.

Ранее озвучивались версии технической неисправности машины и превышения водителем маршрутного транспорта установленной скорости.