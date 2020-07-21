С 1 августа еще в трех округах Москвы начнут действовать ограничения для грузовиков

В итоге грузовой каркас разделил столицу на две зоны — на улицы и магистрали, где транспорт с грузоподъемностью более 2,5 тонны может ездить без ограничений, и на жилую территорию. В последнюю допускаются грузовики только в случае, если водитель проживает или работает в данном районе. А значит, к примеру, снабжение магазинов никак не страдает. Но соответствующие документы для передвижения на таких авто все-таки необходимы.

Сейчас каркас действует в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах. А с 1 августа особые правила проезда большегрузов начнут работать еще и в Центральном, Западном и Северо-Западном округах. Так что теперь каркас пронизывает столицу полностью в пределах МКАДа. Список улиц можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.

Как отмечается на последнем, такая схема движения грузовых машин снижает содержание в воздухе углекислого газа, уровень шума, а также число заторов и аварий с участием грузовиков. А несоблюдение правил каркаса влечет штраф в размере 5000 рублей.