Столичную Северо-Восточную хорду продлят за МКАД

Новый участок Северо-Восточной хорды соединит Косинское шоссе и Покровскую улицу. Как сообщает официальный портал московской мэрии, на пересечении дороги с улицами Лухмановская и Покровская дорожники построят две шестиполосных эстакады.

На будущем отрезке организуют непрерывное движение автомобилей с переходно-скоростными полосами, тротуарами и съездами. По прогнозам столичной администрации, продолжение СВХ «улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы», а водители получат трассу с высокой скоростью движения и крупными развязками.

Напомним, что после того, как строительство Северо-Восточной хорды будет завершено, магистраль свяжет сразу несколько трасс — МКАД, новую М11 «Нева», шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе.