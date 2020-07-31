ГИБДД начала выдавать «права» нового типа

Россиянам начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Изменить дизайн документа МВД, как сообщал портал «АвтоВзгляд», пообещало менее месяца назад, в начале июля текущего года.

И вот, первые бланки нового типа оказались на руках. Главным отличием «прав» нового образца стало то, что помимо надписи «Водительское удостоверение» появились дублирующие ее на английском и французском строчки — «Driving licence» и «Permis de conduir».

Официально декларируется, что это сделано, чтобы российские водители могли использовать национальное удостоверение, управляя машиной на территории любой страны из числа подписавших венскую «Конвенцию о дорожном движении».

Злые же языки утверждают, что изменение дизайна бланка российских «прав» связано, якобы, с некими аппаратными играми в недрах МВД, направленных на освоение бюджетных средств.