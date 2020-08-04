В московском регионе начали конфисковывать автомобили у неплательщиков штрафов

Подобные рейды уже прошли в Свердловской и Кемеровской областях, Томске, Новосибирске и Тюмени, а также в Пензе и Нижнем Новгороде. В одной только Нижегородской области буквально за пару дней десятки автовладельцев были привлечены к ответственности, с них взыскали более 125 000 рублей.

Совместная операция придорожных полицейских с ФССП и МАДИ тоже не проходит даром — по информации правительства Москвы, по факту выявления неоплаченных штрафов на сумму свыше 30 000 рублей у 15 автомобилистов конфисковали транспортные средства, которые были отправлены на спецстоянку ГКУ АМПП. Стоит отметить, что в случае неуплаты «писем счастья» изъятые автомобили могут быть проданы с молотка.

Напомним, что согласно ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», нарушителей в довесок ко всему еще и могут посадить на 15 суток. Еще из санкций — обязательные работы сроком до 50 часов.