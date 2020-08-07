В автомобильной аптечке запретят держать бактерицидный пластырь

Медицинские чиновники предлагают, прежде всего, убрать из аптечки бинты маленьких размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см). Якобы они бесполезны при оказании помощи пострадавшим в аварии.

Также предлагается убрать из нее стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет. Мол, правила антисептики все равно невозможно соблюсти на дороге.

Вместо них планируют доложить в набор автомобильной первой помощи дополнительную упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров.

Кроме того, лейкопластырь размером 1х250 см хотят сменить на более широкий и длинный — 2х500 см, поскольку он лучше держит повязку.

А вот бактерицидные лейкопластыри Минздрав считает бесполезными для аптечки, так как они используются только при мелких ссадинах, царапинах и мозолях.

Зато, шагая в ногу с коронавирусной модой, туда предлагается засунуть пару медицинских масок и две пары перчаток.

С одной стороны, понятно, что бинты и лейкопластыри маленьких размеров, а также бактерицидные пластыри не нужны, когда надо оказывать помощь пострадавшим в ДТП. С другой, автомобильная аптечка используется не только при серьезных авариях!

Водитель или пассажир порезал палец или получил бытовую травму — в машине всегда есть аптечка, которая поможет в такой ситуации. Поэтому вместо того, чтобы убирать якобы бесполезные пункты, лучше было бы просто добавить новые.

Но мы, как обычно, не любим простые и логичные решения! И еще. Большая часть тех аптечек, что сегодня лежат на прилавках магазинов, просто отвратительного качества.

Так что без разницы, какой там будет лежать пластырь — шириной один сантиметр или два. Все равно он нормально не клеится…