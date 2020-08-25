Мошенники продают билеты на «Ефремова в суде» за 500 000 рублей

— К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий, — такое заявление распространила пресс-служба Пресненского суда.

Если посетителям не хватает места в зале, где непосредственно ведется заседание, то можно пройти в зал, где организована видеотрансляция процесса, пояснили ТАСС в суде.

Ранее на одном из интернет-сайтов бесплатных объявлений появилось предложение о продаже за 500 000 рублей мест в первый ряд на судебное заседание по уголовному делу актера Михаила Ефремова. На данный момент оно уже удалено.