Прокуратура потребовала для актера Михаила Ефремова 11 лет тюрьмы за пьяную аварию

Гособвинитель на судебном процессе по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, устроенном Михаилом Ефремовым в начале прошедшего лета, запросил для подсудимого 11 лет колонии общего режима по статье 264 УК. «Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества», цитирует прокурора ТАСС.

— Ввиду существенных противоречий показаний свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна с показаниями других свидетелей и с данными камер видеонаблюдения, прошу суд отнестись к их показаниям скептически, — заявил представитель правоохранительных органов.

— Характер травм, полученных Ефремовым при ДТП, в том числе след на шее и боль в грудной клетке, однозначно свидетельствуют о его присутствии за рулем. Также об этом свидетельствуют и его эпителии на подушке безопасности водителя, — дополнил он.

Ранее,в начале заседания Пресненского суда в четверг 3-го сентября, Михаил Ефремов сделал заявление о том, что признает свою вину.