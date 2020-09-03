Прокуратура потребовала для актера Михаила Ефремова 11 лет тюрьмы за пьяную аварию

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На заседании Пресненского суда, где слушается дело о смертельном ДТП с участием Ефремова, сторона обвинения озвучила размер наказания, которого, по мнению прокуратуры, заслуживает подсудимый. По данным портала «АвтоВзгляд», максимально возможный срок, который мог бы получить лицедей, составляет 12 лет.

Гособвинитель на судебном процессе по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, устроенном Михаилом Ефремовым в начале прошедшего лета, запросил для подсудимого 11 лет колонии общего режима по статье 264 УК. «Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества», цитирует прокурора ТАСС.

— Ввиду существенных противоречий показаний свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна с показаниями других свидетелей и с данными камер видеонаблюдения, прошу суд отнестись к их показаниям скептически, — заявил представитель правоохранительных органов.

— Характер травм, полученных Ефремовым при ДТП, в том числе след на шее и боль в грудной клетке, однозначно свидетельствуют о его присутствии за рулем. Также об этом свидетельствуют и его эпителии на подушке безопасности водителя, — дополнил он.

Ранее,в начале заседания Пресненского суда в четверг 3-го сентября, Михаил Ефремов сделал заявление о том, что признает свою вину.

медосвидетельствование, ДТП, автоуголовка, уголовный кодекс
3 сентября 2020
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