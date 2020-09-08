Актеру Михаилу Ефремову за «пьяное» ДТП дали 8 лет тюрьмы: у суда произошла потасовка

фото АвтоВзгляд
У здания Пресненского суда во время вынесения приговора устроившему смертельное ДТП Михаилу Ефремову прошло небольшое шествие. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

Судебное заседание, на котором выносили судебный вердикт по делу актера Михаила Ефремова, по вине которого в пьяном ДТП погиб водитель другой машины, сопровождалось самым настоящим костюмированным парадом, присутствием большой толпы поклонников лицедея и небольшой потасовкой.

Двое мужчин, имитируя обряд черной магии, попытались сжечь чучело с фотографией г-на Добровинского, адвоката потерпевших. Огонь был быстро потушен, а задержанных поджигателей препроводили в полицейский автобус. Затем на место обряда пришел человек в шаманском облачении с бубном.

Напомним, что Jeep актера в июне этого года выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургончиком доставки интернет-магазина. В результате дорожного инцидента водитель «каблучка» Сергей Захаров погиб. Как выяснилось позже, Ефремов, сидевший за рулем своего внедорожника в момент аварии, в столкновении не пострадал. Проверка показала, что в крови у лицедея было изрядное количество алкоголя.

фото: соцсети

Уголовное дело в отношении артиста было возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Он подразумевает наказание в 5—12 лет тюрьмы.

В ходе судебного процесса защита Ефремова была построена на утверждении, что в момент аварии за рулем машины обвиняемого находился не он, а другой человек. Однако экспертизы, проведенные следствием, полностью опровергли эту версию. Прокуратура потребовала для «гражданина поэта» наказание в виде 11 лет заключения.

В результате суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил его к 8 годам заключения. Он также лишен «прав» на три года и должен выплатить 800 000 рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Судя по всему, это решение защита актера будет обжаловать в вышестоящих судебных инстанциях.

суд, медосвидетельствование, ДТП, автоуголовка, уголовный кодекс
8 сентября 2020
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