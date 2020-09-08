Актеру Михаилу Ефремову за «пьяное» ДТП дали 8 лет тюрьмы: у суда произошла потасовка

Судебное заседание, на котором выносили судебный вердикт по делу актера Михаила Ефремова, по вине которого в пьяном ДТП погиб водитель другой машины, сопровождалось самым настоящим костюмированным парадом, присутствием большой толпы поклонников лицедея и небольшой потасовкой.
Двое мужчин, имитируя обряд черной магии, попытались сжечь чучело с фотографией г-на Добровинского, адвоката потерпевших. Огонь был быстро потушен, а задержанных поджигателей препроводили в полицейский автобус. Затем на место обряда пришел человек в шаманском облачении с бубном.
Напомним, что Jeep актера в июне этого года выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургончиком доставки интернет-магазина. В результате дорожного инцидента водитель «каблучка» Сергей Захаров погиб. Как выяснилось позже, Ефремов, сидевший за рулем своего внедорожника в момент аварии, в столкновении не пострадал. Проверка показала, что в крови у лицедея было изрядное количество алкоголя.
Уголовное дело в отношении артиста было возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Он подразумевает наказание в 5—12 лет тюрьмы.
В ходе судебного процесса защита Ефремова была построена на утверждении, что в момент аварии за рулем машины обвиняемого находился не он, а другой человек. Однако экспертизы, проведенные следствием, полностью опровергли эту версию. Прокуратура потребовала для «гражданина поэта» наказание в виде 11 лет заключения.
В результате суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил его к 8 годам заключения. Он также лишен «прав» на три года и должен выплатить 800 000 рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Судя по всему, это решение защита актера будет обжаловать в вышестоящих судебных инстанциях.