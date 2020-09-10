Верховный суд разрешил штрафовать водителей за непропуск пешеходов, переходящих «на красный»

Верховный суд отказал в иске гражданину, который оспаривал обоснованность сразу двух пунктов ПДД. Заявитель Владимир Сергиенко просил ВС пересмотреть нормы пунктов 1.2 и 13.1 Правил дорожного движения.

Напомним, что 13.1 требует от водителя при повороте направо или налево безусловно пропускать, то есть «уступать» всем пешеходам и велосипедистам, пересекающим дорогу, на которую он съезжает. А пункт 1.2 ПДД расшифровывает, что, собственно, означает термин «уступить», а именно: водитель «не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

Истец просил отменить эти нормы, и разрешить водителю продолжать движение, если пешеход не находится на его пути, сообщает ТАСС. Буква статьи 13.1 ПДД требует от водителей уступать в описанной ситуации даже тем пешеходам и велосипедистам, кто при переходе проезжей части нарушает требования ПДД: двигается на запрещающий сигнал светофора или вообще делает это в запрещенном месте.

По этой причине, если машина сбивает такого пешехода-нарушителя, вина за ДТП ложится на водителя, что с точки зрения истца является несправедливым. Представитель правительства РФ в Верховном суде в возражениях против иска заявил, что оспариваемые нормы ПДД имеют целью повышение безопасности пешеходов.

В результате ВС встал на сторону властей и отклонил требования гражданина. Решение Верховного суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.